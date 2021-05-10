شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدات طبية مصرية للهند لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، أقلعت ثلاث طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية، محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى دولة الهند، فى إطار الدعم والتضامن مع الدول الصديقة.

وتستهدف المساعدات الطبية المساهمة فى تخفيف العبء عن الشعب الهندى، بسبب سرعة تفشى فيروس كورونا، وارتفاع معدل الإصابة والوفيات، فى ظل الأزمة الراهنة والنقص الحاد فى الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات الوقاية والحماية. تأتى تلك المساعدات استمراراً للدور المصرى الرائد تجاه الدول الشقيقة والصديقة.