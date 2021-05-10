شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الحرارة واستمرار الأمطار الرعدية .. حالة الطقس من الاثنين إلى ثالث أيام العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الاثنين 10 مايو إلى السبت ثالث أيام العيد فلكيا والموافق 15 مايو 2021. حيث يسود من يوم الاثنين 10 مايو انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء وذلك حتى ثالث أيام العيد فلكيا والموافق 15 مايو .

وتكون درجة الحرارة على القاهرة الكبرى 35 درجة يوم الاثنين ثم 33 يوم الثلاثاء والاربعاء تكون 32 درجة , بينما تكون درجة الحرارة المتوقعة أول يوم العيد 32 درجة على القاهرة و32 على الوجه البحرى و27 على السواحل الشمالية الغربية و26 على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء و35 على شمال الصعيد و39 درجة على جنوب الصعيد.

بينما تكون درجات الحرارة المتوقعة ثاني يوم العيد 14 مايو 33 درجة على القاهرة والوجه البحري و28 على السواحل الشمالية الغربية و27 على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء و36 على شمال الصعيد و41 درجة على جنوب الصعيد.

أما ثالث أيام العيد 15 مايو فتكون درجات الحرارة المتوقعة 34 درجة على القاهرة والوجه البحري و28 على السواحل الشمالية الغربية و28 على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء و36 على شمال الصعيد و40 درجة على جنوب الصعيد.

وتنشط الرياح على العديد من المناطق طوال هذه الأيام.

وأوصت باتخاذ بعض الاحتياطات للتخفيف من آثار ارتفاع الحرارة كما يلي:

- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

- عدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال مثل زجاجات الكحول في السيارات وتركها في درجة حرارة عالية.

- يفضل ارتداء ملابس قطنية فضفاضة.

- الإكثار من تناول السوائل وخاصة المياه بعد الإفطار وخلال فترة الليل.

وأوصت الهيئة باتخاذ كل التدابير والاحتياطات اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة التي جاءت كما يلي:

- حالة الطقس الاثنين 10 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد .

فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية احيانا على مناطق شمال الصعيد وسيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر على فترات متقطعة 40% تقريبا

- حالة الطقس الثلاثاء 11 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية احيانا على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة 40% تقريبا

- حالة الطقس الأربعاء 12 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية احيانا على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمرعلى فترات متقطعة 40% تقريبا

- حالة الطقس الخميس 13 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

- حالة الطقس الجمعة 14 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

- حالة الطقس السبت 15 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

وفيما يلي خريطة حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة من الاثنين 10 مايو إلى السبت ثالث أيام العيد فلكيا والموافق 15 مايو 2021.

