شكرا لقرائتكم خبر عن 5902 مشروع معتمد لخارطة تطوير قرى "حياة كريمة".. تعرف على المستهدفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل المشروع القومى لتطوير القرى فى إطار مبادرة حياة كريمة، على تنمية المراكز الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية ومعالجة نقص الخدمات بها، وتتمثل الأهداف الاستراتيجية للمبادرة في تحسين المعيشة والاستثمار بالبشر من خلال الحماية والرعاية الاجتماعية، سكن كريم، ووعى مجتمعى، إلى جانب تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية (صرف صحى، مياه شرب، رصف طرق) علاوة على تحسين جودة خدمات التنمية البشرية (التعليم، الصحة، الخدمات الرياضية والثقافية)، فضلا عن التنمية الاقتصادية والتشغيل (قروض للمشروعات الصغيرة، تدريب مهنى)، وتستهدف الوصول لـ 4670 قرية وتمثل نسبة السكان المستفيدين منها 57% من إجمالى سكان مصر.

وكان قد أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فى اجتماعا لمتابعة مشروعات "حياة كريمة"، أن الحكومة تستعد حاليًا للإطلاق الرسمى للمرحلة الحالية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" رسميًا، وذلك بعد أن قمنا بحصر احتياجات جميع القرى المستهدفة بالمرحلة الحالية على أرض الواقع، كما أن فرق العمل بدأت بالفعل فى النزول لعدد من المواقع المخطط تنفيذ المشروعات بها فى تلك القرى المستهدفة.

وبلغ عدد المشروعات التى تم اعتمادها 5902 مشروع فى القطاعات المختلفة، إلى جانب مشروعات لإنشاء أو رفع كفاءة وحدات "سكن كريم:

- تنفيذ مجمعات للخدمات على مستوى 169 وحدة محلية

-إنشاء 162 مركز شباب جديد، وتطوير المبانى فى 299 مركز شباب و105 ملاعب.

- تنفيذ 460 مشروعًا تشمل إنشاء كبارى للسيارات والمشاة، وتجديد عدد من الكبارى

- تنفيذ 1388 طريقًا بإجمالى أطوال 5590 كم

- تنفيذ مجمعات للخدمات الزراعية على مستوى 169 وحدة محلية

- إنشاء وتطوير 29 مركزًا طبيًا، وتطوير 114 وحدة صحية

-تطوير وتجهيز 52 نقطة إسعاف، وإنشاء 17 نقطة جديدة

- تنفيذ مبانٍ خدمية تقدم خدمات التضامن الاجتماعى

- حصر أعداد المستحقين لسكن كريم فى المراكز المستهدفة

- تنفيذ مشروعات للصرف الصحى بـ248 قرية بالمرحلة المستهدفة

- تنفيذ مشروعات تحسين جودة مياه الشرب بـ24 مركز حتى الآن