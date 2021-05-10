شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تنقل 289 أسرة من بطن البقرة للأسمرات ضمن خطة تطوير العشوائيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء خالد شحاتة، رئيس حى مصر القديمة، أنه تم إزالة 112 عقارا حتى الآن بمنطقة بطن البقرة الجارى إزالتها ونقل سكانها للأسمرات ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتوفير سكن آدمى ملائم لسكان تلك المناطق.

وأضاف رئيس حى مصر القديمة لـ"الخليج 365"، أنه تم تسكين 289 أسرة مستحقة بوحدات بديلة مجهزة بالكامل بمدينة الأسمرات، مشيرا إلى أنه يتم توفير وسائل لنقل السكان ومتعلقاتهم لمدينة الاسمرات ولا يتم الإزالة قبل نقل السكان لوحداتهم الجديدة.

وتضم منطقة بطن البقرة بالفسطاط، 2000 أسرة تقريبا يتم نقلهم لمدينة الأسمرات ويتسلمون وحدات جديدة مجهزة بالمفروشات والأجهزة الكهربائية، كما يتم إزالة ما يقرب من 730 عقار تقع على مساحة 32 فدانا وتقع أسفل جبل بطن البقرة.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن أعمال إزالة منطقة بطن البقرة تأتى فى إطار خطة الدولة للتطوير الشامل لمنطقة الفسطاط بالكامل وإعادة الشكل الحضارى لهذه المنطقة التاريخية، ويأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتخلص من المناطق العشوائية بالعاصمة وتوفير مساكن لائقة وحياة كريمة لقاطنيها.

وأوضح محافظ القاهرة، أن جميع الوحدات السكنية الجديدة التى ينقل لها المواطنين مؤثثة ومزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم لهم (وحدات صحية.. مركز شباب.. مدارس) .