شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: وصول أضخم شحنة من لقاحات كورونا بواقع 1.7 مليون جرعة خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصل مصر خلال ساعات أضخم شحنة من لقاح كورونا استرازينكا بواقع 1.7 مليون جرعة ضمن حصص مصر من "كوفاكس" مما يؤدى إلى التوسع لإعطاء لقاحات كورونا للفئات الأولى بالتطعيم.

وقالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان لليوم السابع، إن لقاحات كورونا آمنة وفعالة، متابعة: تتوالى على مصر دفعات من لقاح كورونا خلال الساعات المقبلة وخلال الشهر الجارى ستحصل مصر على جرعات كثيرة تساهم فى زيادة التغطية الخاصة بالتطعيمات.

وأضافت وزيرة الصحة والسكان، أن مصر تمنح لقاح كورونا مجانا لكل المواطنين خاصة الفئات الأولى باللقاح، مشيرة إلى أن مصر لديها حاليا 2.5 مليون جرعة، وتقوم بعمليات التطعيم منهم فى 360 مركزا بالجمهورية.