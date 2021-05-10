شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ يتبرع بـ5 ملايين جنيه لحملة علاج غير القادرين بمستشفى وادى النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، المشاركة فى عمل الخير تزامناً مع الأيام العشر الأواخر بشهر رمضان الكريم وليلة القدر، والتبرع بمبلغ 5 ملايين جنيه لعلاج غير القادرين بمستشفى وادى النيل، ضمن الحملة التى أطلقها الإعلامى عمرو أديب، فى برنامجه الحكاية، لجمع تبرعات لمساعدة غير القادرين بالمستشفى.

وأعلن أديب خلال الفقرة التى خصصها لجمع تبرعات للمستشفى، عن تبرع رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، بمبلغ 5 ملايين جنيه ضمن حملة التبرعات، ليقفز مبلغ إجمالى التبرعات من 3 ملايين و600 ألف، إلى 8 ملايين و600 ألف جنيه، بعد تبرع المستشار تركى آل الشيخ لصالح المستشفى.

وسبق وتبرع المستشار تركى آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، لنفس المستشفى، "وادى النيل" منذ ثلاث سنوات، تزامناً مع ليلة القدر.