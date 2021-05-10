شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أرقام مهمة عن تطور نسبة الإنفاق على قطاع الصحة ضمن الموازنة العامة للدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن الإنفاق العام على قطاع الصحة في العام المالى 2020/2021 وصل إلى أكبر معدل له منذ العام المالى 2013/2014 ونرصد فيما يلى 6 أرقام مهمة عن الإنفاق على قطاع الصحة:

1- نسبة الإنفاق العام على قطاع الصحة في العام المالي 2020/2021 بلغت 5.5%..

2- نسبة الإنفاق العام على قطاع الصحة فى عام 2013/2014 سجلت 4.8%.

3- الإنفاق العام على الصحة وصل إلى 93 مليارا و544 مليون جنيه في العام المالي 2020/2021.

4- الإنفاق العام على الصحة سجل 73 مليارا و63 مليون جنيه في العام المالي 2019/2020.

5- إجمالي الإنفاق العام للدولة ارتفع من تريليون و574 مليارا و559 مليون جنيه في العام المالي 2019/2020، ليصل إلى تريليون و713 مليارا و178 مليون جنيه في العام المالي 2020/2021.

6- نسبة الإنفاق العام على الصحة إلى الإنفاق العام نجد أنها ارتفعت من 4.6% العام المالي 2019/2020، لتصل إلى 5.5% العام المالي 2020/2021.