شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أرقام مهمة عن تطور نسبة الإنفاق على قطاع الصحة ضمن الموازنة العامة للدولة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن الإنفاق العام على قطاع الصحة في العام المالى 2020/2021 وصل إلى أكبر معدل له منذ العام المالى 2013/2014 ونرصد فيما يلى 6 أرقام مهمة عن الإنفاق على قطاع الصحة:
1- نسبة الإنفاق العام على قطاع الصحة في العام المالي 2020/2021 بلغت 5.5%..
2- نسبة الإنفاق العام على قطاع الصحة فى عام 2013/2014 سجلت 4.8%.
3- الإنفاق العام على الصحة وصل إلى 93 مليارا و544 مليون جنيه في العام المالي 2020/2021.
4- الإنفاق العام على الصحة سجل 73 مليارا و63 مليون جنيه في العام المالي 2019/2020.
5- إجمالي الإنفاق العام للدولة ارتفع من تريليون و574 مليارا و559 مليون جنيه في العام المالي 2019/2020، ليصل إلى تريليون و713 مليارا و178 مليون جنيه في العام المالي 2020/2021.
6- نسبة الإنفاق العام على الصحة إلى الإنفاق العام نجد أنها ارتفعت من 4.6% العام المالي 2019/2020، لتصل إلى 5.5% العام المالي 2020/2021.