شكرا لقرائتكم خبر عن 159 محضرا لمخالفة مواعيد غلق المحلات الجديدة في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حملات غلق المحال بمدن ومراكز المحافظة، لليوم الرابع على التوالي، بالتعاون بين مجالس المدن ورجال الأمن بالمراكز الشرطية بالمدن ومديرية الأمن في ظل التنسيق والتعاون بين اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ،واللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ تنفيذ قرارات الغلق للمحلات في إطار قرار رئيس الوزراء لمواجهة كورونا .

كما تلقى محافظ كفر الشيخ تقريراً من رؤساء مدن ومراكز المحافظة عما أسفرت عنه حملات غلق المحال في رابع أيام تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد، حفاظا على صحة المواطن، عن تحرير159 محضراً للمخالفين بمدن وقرى المحافظة، تنفيذاً لقرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال التجارية والمقاهي والكافيهات، والتي بدأ تطبيقها بداية من مساء أمس، ضمن الخطة الشاملة للدولة في مجابهة تداعيات احتمالية العدوى بفيروس كورونا.

وتمكنت حملة مجلس مدينة كفر الشيخ، برئاسة اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ من تحرير 15 محاضر للمخالفين من أصحاب المحال بشرق وغرب العاصمة، وتمكنت حملة مجلس مدينة دسوق برئاسة المهندسة عايده ماضي رئيس مركز ومدينة دسوق من تحرير 68 محضراً للمخالفين بدسوق ،و15محاضر لعدم ارتداء الكمامات، ومحضرين لضبط 9شيش بمقهى، وقض سرادق عزاء، وتمكنت حملة مجلس مدينة فوه برئاسة وائل فرج من تحرير 10 محاضر للمخالفين من أصحاب المحال بمدينة فوه وقرى المركز ،وتمكنت حملة مجلس مدينة سيدي سالم، برئاسة المهندس شريف هيكل من تحرير 5 محاضر للمخالفين من أصحاب المحال.

كما تمكنت حملة مجلس مدينة بلطيم برئاسة اللواء أحمد السنوسي من تحرير6 محاضر للمخالفين من أصحاب المحال، وتمكنت حملة مجلس مدينة الرياض برئاسة المهندس أحمد الشناوي، من تحرير 8 محاضر للمخالفين من أصحاب المحال، وتمكنت حملة مجلس مدينة قلين برئاسة على سلامه، رئيس مركز ومدينة قلين من تحرير 8 محاضر للمخالفين، كما تمكنت حملة مجلس مدينة مطوبس برئاسة جمال فهمي من تحرير محضر للمخالفين.

كما تمكنت حملة مجلس مدينة الحامول برئاسة جمال يونس،رئيس مجلس المدينة من تحرير 4 محاضر للمخالفين، كما تمكنت حملة مجلس مدينة بيلا برئاسة برئاسة المهندس أحمد إسماعيل من تحرير 11 محضراً للمخالفين من أصحاب المحال ،كما تمكنت حملة مجلس مدينة البرلس برئاسة الدكتور أيمن خلف من تحرير 6محاضر للمخالفين لتنفيذ إجراءات مواجهة كورونا من أصحاب المحال.

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