شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأرض الزراعية والبناء المخالف في البحيرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة البحيرة حملات لإزالة التعديات على الأراض الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف فى مراكزحوش عيسى والدلنجات وبدر، وأسفرت عن إزالة 8 حالات للتعدي على مساحة 7 آلاف و175 مترًا مربعًا.

وكانت الوحدة المحلية لمركز حوش عيسي أزالت 3 تعديات على أراضي أملاك الدولة على مساحة 5 آلاف و650 مترًا عبارة عن عشش وأسوار بالطوب الأبيض.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز حوش عيسي 3 قرارات إزال للتعديات على الأرض الزراعية على مساحة 345 مترًا مربعًا عبارة عن أسوار طولية وعرضية و مباني من الطوب الأبيض.

وأوقفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بدر حالتين للبناء المخالف بدون ترخيص علي مساحة 345 مترًا فى نطاق قريتى أم صابر وبغداد التابعتين للمركز.

ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على استمرار حملات إزالة التعديات فى نقاق المحافظة سواءًا البناء على الأرض الزراعية أو أملاك الدولة أو البناء المخالف.

وشدد محافظ البحيرة على الوحدات المحلية بإزالة أي مخالفات فورًا للحافظ على الرقعة الزراعية وللتأكيد على هيبة الدولة.

حملات لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأرض الزراعية والبناء المخالف فى البحيرة

حملات لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأرض الزراعية والبناء المخالف فى البحيرة

حملات لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأرض الزراعية والبناء المخالف فى البحيرة

حملات لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأرض الزراعية والبناء المخالف فى البحيرة