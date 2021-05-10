شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 5 محاضر نظافة بمحيط شارع مستشفى عزل العديسات في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، بالتنسيق مع النقيب محمود مرسي رئيس نقطة شرطة العديسات بحري، حملة موسعة داخل مركز ومدينة الطود لمتابعة تطبيق قرارات الغلق في المواعيد المحددة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

واستهدفت الحملة اليوم مناطق أبوعربي وأبوعنان وأبوحروقه وميدان الشيخ حسان والطود البلد بمدينة الطود، وشارع مستشفي العديسات التخصصي.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد ٤ محاضر تصالح فوري في مخالفة عدم ارتداء الكمامة، ومحضر اشغال طريق، ومحضر إزالة إدارية، و٥ محاضر نظافة.

وأوضح رئيس مركز ومدينة الطود الدكتور محمد محمود رزق، أن هناك التزام من أصحاب المحال والمقاهي والأنشطة الأخرى المدرجة ضمن قرارات مجلس الوزراء بتوقيت الغلق وتفهم أهمية اتخاذ الاجراءات الحالية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدا على أن الحملات مستمرة بمختلف مناطق مدينة الطود لتطبيق قرار الغلق في الموعد المحدد في تمام الساعة التاسعة مساء.