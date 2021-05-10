شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 17 طن مخلفات وقمامة في حملة نظافة بمدينة الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، حملة موسعة داخل مدينة الأقصر لمتابعة تطبيق قرارات الغلق في المواعيد المحددة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين للمواعيد الجديدة بنطاق المدينةومتابعة حملة النظافة بوسط المدينة.

وتابع رئيس مدينة الأقصر، أعمال حملة النظافة الموسعة والتطهير والتعقيم بمنطقتي وسط وشرق مدينة الأقصر، والتي استهدفت شارع المحطة وكورنيش النيل وشارع السلخانة وتفرعاتهم.

وأسفرت الحملة عن رفع 17 طن مخلفات وتراكمات بالإضافة إلى أعمال الرش والتعقيم، وذلك للإرتقاء بمستوى النظافة والحفاظ على الصحة العامة.