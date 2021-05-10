شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة لإعادة النظر في قرار استبدال «التوك توك»: «يضر 5 ملايين أسرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم المهندس محمد سعد الصمودي، عضو مجلس النواب عن دائرة دسوق فوه مطوبس بكفرالشيخ بطلب إحاطة لمجلس النواب لتقديمه لرئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة بشأن القرار الصادر بإحلال سيارات بديلة للتوكتوك التقليدي.

وقال في طلب الاحاطه: «لقد صدر القرار ١٣٩ لسنة ٢٠٢١ من وزير التجارة والصناعة بتشكيل لجنة لوضع الآليات التنفيذيه لمشروع إحلال سيارات بديله للتوكتوك التقليدي والقيام بالاشراف والتنسيق اللازم لإتمام خطة تنفيذية للمشروع بمختلف مراحله ومحاوره بما يكفل إنجازه على النحو المستهدف ،وحيث أنه يوجد اكثر من٥ مليون توكتوك في مصر توفر فرص عماله ومصدر رزق لحوالي ٥ مليون اسره بطريقه مباشره، وأكثر من ١٠ مليون اسره بطريقه غير مباشره تتمثل في معارض بيع التوكتوك، ومحلات بيع قطع الغيار وورش الإصلاح والصيانة».

أضاف: «التوكتوك يعتبر وسيلة نقل اساسيه وفي متناول الجميع ولايمكن الاستغناء عنها، كما أنه وسيلة نقل معترف بها من الجهات الحكومية، ويتم اصدار التراخيص له من وحدات المرور المختصة، وأن تنفيذ هذا القرار سوف يكون له العديد من الآثار السلبيه والعواقب الوخيمه والأضرار الاقتصادية والاجتماعية على معظم المجتمع المصري من أصحاب المهنه الرسميين وغير الرسميين وكذا المستخدمين،الامر الذي يستلزم سرعة التدخل لإعادة النظر في تنفيذ هذا القرار لمراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي وتبعات هذا القرار».

وطالب النائب في طلب احاطته بإحالة طلبه إلى اللجان المختصة لبحث الأمر واعداد تقريرمتأني وافي وعرضه على المجلس في اقرب وقت لإصدار القرار المناسب.

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