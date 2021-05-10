شكرا لقرائتكم خبر عن ما خطوات وزارة البيئة لتحويل المخلفات إلى طاقة بمشاركة القطاع الخاص؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل وزارة البيئة على خلق مناخ داعم وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار فى العمل البيئى وسوف يتم البدء فى مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة في مصر.

وفى التقرير التالى نرصد تصريحات وزيرة البيئة فيما يخص تحويل المخلفات إلى طاقة.

1- وزارة البيئة تسعى لخلق قيمة مضافة للقطاع الخاص للمشاركة في العمل البيئي وخلق فرص عمل خضراء.

2- دخول القطاع الخاص يساعد على تنمية البيئة واستدامة مواردها ودفع عجلة الاستثمار.

3- مجال ادارة المخلفات في مصر من المجالات الواعدة للتعاون مع القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار البيئى.

4- الوزارة تعمل حاليا على تطوير المدافن الصحية ومنها مدفن الطوب الرملى بالقطامية.

5- يتم اتخاذ خطوات حقيقية للبدء في مشروعات تحويل المخلفات لطاقة في مصر، وبدء للتعاقد مع عدد من الشركات فى هذا المجال .

6- ترحب الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ المنظومة وخاصة فى عمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع أسوة بالعديد من الدول .

8- سيتم البدء فى تنفيذ المنظومة الجديدة خلال شهر يوليو القادم 2021 ، بأربعة محافظات وتشمل القاهرة والاسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية.

سيتم اضافة الموانىء البيئية إلى المنظومة التي يتم وضعها على مستوى الجمهورية بالمحافظات الشاطئية.

9- سيتم تحويل الحمأة إلى طاقة والذى تم تضمنه قرار رئيس مجلس الوزاراء ضمن البند الخاص بتحويل المخلفات الى طاقة، وبالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية يتم تحديد المحطات التى يمكن العمل عليها خلال الفترة القادمة.