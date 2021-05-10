شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: التعاقد مع مركز أشعة لتقديم خدمة المسح الذري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف خلال لقائه بوكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف عبدالخالق والدكتور محمد يحيى مدير فرع التأمين الصحي ببني سويف ،الحلول والبدائل المتاحة لتوفير أشعة المسح الذري بعد توقف مركز الأشعة «المتعاقد معه فرع التامين الصحي» عن تقديم الخدمة مما شكل عبئاً على المواطنين بالمحافظة.

وأفاد وكيل وزارة الصحة أنه، فور توجيهات المحافظ في هذا الشأن، تم التواصل مع رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي «د. محمد ضاحي» للدفع بإلإجراءات اللازمة لإنهاء التعاقد مع أحد مراكز الأشعة بالمحافظة لتوفير الخدمة في أسرع وقت ممكن.

وكلف المحافظ مدير فرع التأمين الصحي «د. محمد يحيى» بمتابعة إنهاء إجراءات التعاقد مع مركز أشعة في القريب العاجل لتوفير الخدمة، مع إطلاعه على المستجدات في هذا الشأن بشكل مستمر، نظرا لأنه يتعلق بصحة أهالينا بالمحافظة.