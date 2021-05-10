شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 7 محلات تجارية و22 مخالفة عدم ارتداء كمامات بالقرنة غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قاد العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة، بالتنسيق مع مركز شرطة القرنة، والعقيد عثمان صدقي مأمور المركز، والرائد بهاء أبو عابد وكيل شرطة المرافق، والرائد محمد عبد العزيز رئيس مباحث المرافق، حملة مكبرة، استهدفت قرى الأقالتة والبعيرات والضبعية، لمتابعة تنفيذ قرارات الغلق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
وأسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر مخالفة لمحال تجارية لاستمرارهم في العمل بعد توقيت الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، كما تم خلال الحملة تحرير 22 محضر مخالفة عدم ارتداء الكمامة وطلب المواطنين التصالح الفوري ودفع الغرامه المقررة (50 جنيه)، وتحرير 7 محاضر باعة جائلين، و16 محضر اشغالات.
كما تم تحرير محضر ايقاف أعمال، ومحضر بناء بدون ترخيص على مساحة 120 متر بقرية الضبعية، وتم التحفظ على معدات البناء، وتلاحظ خلال الحملة التزام المحلات بتوقيت الغلق وتفهم أهمية اتخاذ الاجراءات الحالية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
شارك في الحملة حجازى النحاس، ومصطفي جبريل نائبا رئيس المدينة، وادارات المتابعة الميدانية، والاشغالات، والبيئة، ورخص المحلات، ومعدات الحملة الميكانيكية.