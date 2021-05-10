شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 7 محلات تجارية و22 مخالفة عدم ارتداء كمامات بالقرنة غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة، بالتنسيق مع مركز شرطة القرنة، والعقيد عثمان صدقي مأمور المركز، والرائد بهاء أبو عابد وكيل شرطة المرافق، والرائد محمد عبد العزيز رئيس مباحث المرافق، حملة مكبرة، استهدفت قرى الأقالتة والبعيرات والضبعية، لمتابعة تنفيذ قرارات الغلق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وأسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر مخالفة لمحال تجارية لاستمرارهم في العمل بعد توقيت الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، كما تم خلال الحملة تحرير 22 محضر مخالفة عدم ارتداء الكمامة وطلب المواطنين التصالح الفوري ودفع الغرامه المقررة (50 جنيه)، وتحرير 7 محاضر باعة جائلين، و16 محضر اشغالات.

كما تم تحرير محضر ايقاف أعمال، ومحضر بناء بدون ترخيص على مساحة 120 متر بقرية الضبعية، وتم التحفظ على معدات البناء، وتلاحظ خلال الحملة التزام المحلات بتوقيت الغلق وتفهم أهمية اتخاذ الاجراءات الحالية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

شارك في الحملة حجازى النحاس، ومصطفي جبريل نائبا رئيس المدينة، وادارات المتابعة الميدانية، والاشغالات، والبيئة، ورخص المحلات، ومعدات الحملة الميكانيكية.