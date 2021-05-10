شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد الصلاة اليوم الاثنين 28 رمضان بجميع محافظات مصر والعواصم العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت دار الإفتاء المصرية عبر الموقع الالكتروني الخاص بها على شبكة الانترنت مواعيد الصلاة عن اليوم الإثنين الموافق 28 رمضان فى عدد 78 مدينة فى جميع محافظات مصر، وأيضًا مواقيت الصلاة فى عدد من العواصم العربية.

وينشر موقع المصري اليوم جدول مواقيت الصلاة عن اليوم الإثنين 28 رمضان الموافق 10-5-2021 نقلاً عن موقع دار الافتاء المصرية.

وارتفع البحث عن مواعيد الآذان للصلوات وخصوصًا فى العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم وبشكل أخص فى اليالي الوترية، ويتم البحث بشكل أكبر عن موعد أذان الفجر بالإضافة إلي موعد أذان المغرب وهما ميعادي الصلاتين المرتبطتين بموعد الإفطار وموعد السحور للصائمين خلال شهر رمضان الكريم.

وكانت الهيئة المصرية العامة للمساحة أعدت جدولاً يُحدد مواعيد الصلاة وقام موقع دار الإفتاء في مصر بنشره عن اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان 2021، منوهًا أن جدول مواقيت الصلاة أعدته هيئة المساحة المصرية.

ويتضمن جدول مواقيت الصلاة موعد الإمساك وأيضًا موعد شروق الشمس علاوة علي مواعيد الصلوات الخمس المفروضة على المسلمين وهي صلاة الفجر وصلاة الظهر وأيضًا صلاة العصر وكذلك صلاة المغرب بالإضافة إلي صلاة العشاء.

مواعيد الصلاة في المدن والمحافظات المصرية اليوم الإثنين 10-5-2021

المدينة موعد الإمساك موعد أذان الفجر موعد الشروق موعد أذان الظهر موعد أذان العصر موعد أذان المغرب موعد أذان العشاء القاهرة 03:07 03:27 05:05 11:51 03:28 06:38 08:05 الاسكندرية 03:08 03:28 05:08 11:57 03:36 06:46 08:14 بورسعيد 02:59 03:19 04:58 11:47 03:26 06:36 08:05 السويس 03:02 03:22 05:00 11:46 03:23 06:33 08:00 العريش 02:53 03:13 04:53 11:41 03:20 06:30 07:58 الطور 03:03 03:23 04:58 11:42 03:15 06:26 07:50 دمنهور 03:07 03:27 05:06 11:55 03:33 06:43 08:11 طنطا 03:06 03:26 05:04 11:52 03:31 06:41 08:08 المنصورة 03:03 03:23 05:02 11:51 03:30 06:40 08:08 الزقازيق 03:04 03:24 05:03 11:50 03:28 06:38 08:06 الفيوم 03:11 03:31 05:08 11:53 03:29 06:39 08:04 بني سويق 03:11 03:31 05:07 11:52 03:27 06:37 08:03 المنيا 03:15 03:35 05:10 11:53 03:27 06:37 08:01 أسيوط 03:16 03:36 05:10 11:52 03:23 06:34 07:57 سوهاج 03:16 03:36 05:09 11:50 03:20 06:31 07:53 قنا 03:13 03:33 05:06 11:46 03:15 06:26 07:48 أسوان 03:18 03:38 05:08 11:45 03:09 06:21 07:42 مطروح 03:19 03:39 05:18 12:07 03:47 06:57 08:25 الغردقة 03:06 03:26 04:59 11:41 03:12 06:23 07:46 الخارجة 03:25 03:45 05:17 11:55 03:23 06:34 07:56 الإسماعيلية 03:01 03:21 05:00 11:47 03:25 06:35 08:03 دمياط 03:00 03:20 05:00 11:49 03:29 06:39 08:07 السلوم 03:26 03:46 05:26 12:16 03:55 07:05 08:34 نويبغ 02:57 03:17 04:53 11:38 03:13 06:23 07:49 حلايب 03:08 03:28 04:56 11:30 02:51 06:04 07:23 شرم الشيخ 03:02 03:22 04:56 11:39 03:12 06:22 07:46 06-أكتوبر 03:09 03:29 05:06 11:53 03:29 06:39 08:06 كفر الشيخ 03:05 03:25 05:04 11:53 03:32 06:42 08:10 الحامول 03:03 03:23 05:03 11:52 03:31 06:41 08:09 بلطيم 03:03 03:23 05:03 11:52 03:31 06:41 08:10 طابا 02:56 03:16 04:53 11:39 03:15 06:25 07:51 راس سدر 03:03 03:23 05:00 11:46 03:22 06:32 07:58 كاترين 03:01 03:21 04:57 11:41 03:15 06:25 07:50 دهب 02:59 03:19 04:54 11:38 03:12 06:23 07:47 ابوزنيمة 03:03 03:23 04:59 11:44 03:19 06:29 07:55 راس غارب 03:04 03:24 04:59 11:43 03:17 06:27 07:52 القصير 03:07 03:27 04:59 11:39 03:08 06:19 07:41 برنيس 03:08 03:28 04:58 11:34 02:59 06:11 07:31 سفاجة 03:07 03:27 05:00 11:41 03:11 06:22 07:45 مرسى علم 03:07 03:27 04:59 11:37 03:04 06:15 07:37 شلاتين 03:10 03:30 04:59 11:34 02:57 06:09 07:29 سيدى برانى 03:23 03:43 05:23 12:13 03:53 07:03 08:32 الضبعة 03:15 03:35 05:14 12:03 03:41 06:51 08:19 العلمين 03:14 03:34 05:13 12:01 03:39 06:49 08:17 واحة سيوة 03:33 03:53 05:29 12:14 03:50 07:00 08:25 موط (الداخلة ) 03:30 03:50 05:22 12:01 03:29 06:40 08:02 الفرافرة 03:29 03:49 05:23 12:04 03:36 06:46 08:10 البويطى 03:22 03:42 05:17 12:01 03:34 06:45 08:09 باريس 03:27 03:47 05:17 11:54 03:20 06:32 07:52 المحلة الكبرى 03:05 03:25 05:04 11:53 03:31 06:41 08:09 الحمام 03:06 03:26 05:05 11:53 03:31 06:41 08:09 نجع حمادى 03:15 03:35 05:08 11:47 03:17 06:28 07:50 15-May 03:07 03:27 05:05 11:51 03:27 06:37 08:04 السادات 03:09 03:29 05:07 11:54 03:32 06:42 08:09 الصالحية الجديدة 03:03 03:23 05:02 11:49 03:27 06:37 08:05 العاشر من رمضان 03:04 03:24 05:02 11:49 03:26 06:36 08:03 العاصمة الادارية الجديدة 03:06 03:26 05:04 11:50 03:27 06:37 08:04 العبور 03:06 03:26 05:04 11:51 03:28 06:38 08:05 الفشن الجديدة 03:12 03:32 05:08 11:53 03:27 06:38 08:03 المنصورة الجديدة 03:04 03:24 05:04 11:53 03:33 06:43 08:11 النوبارية الجديدة 03:03 03:23 05:01 11:49 03:27 06:37 08:04 بدر 03:14 03:34 05:11 11:58 03:35 06:45 08:12 بنى مزار الجديدة 03:07 03:27 05:02 11:46 03:20 06:30 07:55 بورسعيد الجديدة سلام 02:57 03:17 04:56 11:44 03:23 06:33 08:01 بئر العبد الجديدة 03:03 03:23 05:02 11:50 03:29 06:39 08:07 توشكى الجديدة 03:28 03:48 05:17 11:51 03:14 06:27 07:46 حدائق العاصمة 03:02 03:22 05:00 11:47 03:24 06:34 08:00 رشيد الجديدة 02:51 03:11 04:51 11:40 03:19 06:29 07:58 رفح الجديدة 03:05 03:25 05:05 11:53 03:33 06:42 08:11 سفنكس الجديدة 03:05 03:25 05:03 11:50 03:27 06:37 08:04 شرق العوينات 03:22 03:42 05:11 11:45 03:07 06:20 07:39 غرب النوبارية 03:02 03:22 05:00 11:48 03:26 06:36 08:04 ادفو 03:16 03:36 05:07 11:45 03:12 06:23 07:45 الأقصر 03:15 03:35 05:07 11:46 03:14 06:25 07:47 اسنا 03:16 03:36 05:08 11:46 03:14 06:25 07:46 القاهرة الجديدة 03:07 03:27 05:04 11:51 03:28 06:38 08:04 الدلنجات 03:07 03:27 05:06 11:54 03:33 06:43 08:10 توشكى 03:27 03:47 05:16 11:51 03:13 06:26 07:45

مواعيد الصلاة في العواصم العربية اليوم الإثنين 28 رمضان

المدينة موعد أذان الفجر موعد الشروق موعد أذان الظهر موعد أذان العصر موعد أذان المغرب موعد أذان العشاء ابوظبى 04:11 05:42 12:19 03:45 06:56 08:17 الدوحة 03:20 04:52 11:30 02:58 06:09 07:30 الرياض 03:41 05:12 11:50 03:16 06:27 07:48 المدينة المنورة 04:10 05:41 12:18 03:44 06:55 08:16 المنامة 03:21 04:54 11:34 03:03 06:14 07:37 دبى 04:05 05:37 12:15 03:43 06:54 08:15 مسقط 03:56 05:26 12:02 03:26 06:38 07:58

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