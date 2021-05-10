شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ قنا يواصل جولاته الميدانية لمتابعة التزام المحال بمواعيد الغلق الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بتكليف من اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ،واصل حازم عمر نائب محافظ قنا جولاته الميدانية على مختلف مراكز ومدن المحافظة ،لمتابعة تطبيق تعليمات رئاسة مجلس الوزراء الجديدة الخاصة بمواعيد غلق المحال التجارية والمقاهي والنوادي والكفاتيريات في إطار حزمة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

أكد نائب محافظ قنا خلال جولته بشارع الجمهورية وبورسعيد بمدينة فرشوط أن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة الخاصة بمجابهة فيروس كورونا لم يقصد بها ابدا التضييق على المواطنين في حريتهم، أو أحوالهم المعيشية بل نتيجة رصد زيادة معدلات الإصابات بالفيروس نظرا لتهاون بعض المواطنين في الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

نائب محافظ قنا يواصل جولته للتأكد من إغلاق المحال التجارية

نائب محافظ قنا يواصل جولته للتأكد من إغلاق المحال التجارية

ودعا «عمر» المواطنين ضرورة التحلي بالمسئولية ومساندة الدولة في تنفيذ قراراتها للخروج من تلك الأزمة بأقل الخسائر من خلال نشر ثقافة الالتزام التي تسهم بشكل كبير في الوقاية من الفيروس والحد من انتشاره من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مجددا مناشدته للمواطنين بالالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي وعدم التهاون بارتداء الكمامات وتقليل التجمعات ومنع المصافحة بالأيدي، لافتا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل شن حملاتها على المحلات التجارية والمقاهي والنوادي بمختلف المدن والمراكز للتأكد من تطبيق القرارات والتعليمات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء الخاصة بمواعيد الغلق الجديدة، مؤكدا أنه لا تهاون مع المخالفين لتلك التعليمات.

نائب محافظ قنا يواصل جولته للتأكد من إغلاق المحال التجارية