شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم 51 شخصًا لعدم ارتداء الكمامات في أرمنت والبياضية جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد العميد عبدالله عاشور، رئيس مركز ومدينة ارمنت حملة في نطاق المركز بالكامل للتأكد من التزام المحلات التجارية بالغلق في المواعيد المحددة.

واسفرت الحملة عن ضبط 46 مواطن غير ملتزمين بالإجراءات الاحترازية من عدم ارتداء الكمامات الطبية وتم التصالح الفورى.

كما قاد وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، حملة موسعة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، حفاظا على الصحة العامة. واستهدفت الحملة مدينة البياضية وقرى الروافعه والحبيل والبغدادي، وتم رفع وإزالة إشغالات الباعة الجائلين وتحرير المحاضر اللازمة.

وأسفرت مجهودات الحملة عن تحرير 5 محاضر عدم ارتداء الكمامة وطلب المواطنين التصالح الفورى لها، 3 ازالات اداريه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.