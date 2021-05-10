شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم 51 شخصًا لعدم ارتداء الكمامات في أرمنت والبياضية جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قاد العميد عبدالله عاشور، رئيس مركز ومدينة ارمنت حملة في نطاق المركز بالكامل للتأكد من التزام المحلات التجارية بالغلق في المواعيد المحددة.
واسفرت الحملة عن ضبط 46 مواطن غير ملتزمين بالإجراءات الاحترازية من عدم ارتداء الكمامات الطبية وتم التصالح الفورى.
كما قاد وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، حملة موسعة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، حفاظا على الصحة العامة. واستهدفت الحملة مدينة البياضية وقرى الروافعه والحبيل والبغدادي، وتم رفع وإزالة إشغالات الباعة الجائلين وتحرير المحاضر اللازمة.
وأسفرت مجهودات الحملة عن تحرير 5 محاضر عدم ارتداء الكمامة وطلب المواطنين التصالح الفورى لها، 3 ازالات اداريه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.