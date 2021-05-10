شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أديب: تركي آل الشيخ يتبرع بـ5 ملايين جنيه لحملة غير القادرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الإعلامي عمرو أديب، عن تبرع المستشار تركي أل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، بمبلغ 5 ملايين جنيه، لحملة غير القادرين بمستشفى وادي النيل.

وقال عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه عبر فضائية «إم بي سي مصر» :«المستشار تركي أل الشيخ، قرر التبرع بمبلغ 5 ملايين جنيه، لحملة علاج غير القادرين بمستشفى وادي النيل»، مضيفًا :«هذه ليست أول مرة يتبرع فيها المستشار تركي أل الشيخ، حيث فعل ذلك منذ ثلاث سنوات لنفس هذه المستشفى وفي نفس الليلة (ليلة القدر)».

وأضاف :«هذا الرجل مُحب لمصر، ويحب دائمًا في أي مناسبة بها منفعة لمصر أن يشارك فيها، وهذا مثال لرجل يمثل محبة أهلنا في المملكة العربية السعودية، إللي دائمًا كتفهم في كتفنا».