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عمرو أديب: تركي آل الشيخ يتبرع بـ5 ملايين جنيه لحملة غير القادرين

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ياسمين عبدالعزيز 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الإعلامي عمرو أديب، عن تبرع المستشار تركي أل الشيخ رئيس هيئة الترفيه ، بمبلغ 5 ملايين جنيه، لحملة غير القادرين بمستشفى وادي النيل.

وقال عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه عبر فضائية «إم بي سي مصر» :«المستشار تركي أل الشيخ، قرر التبرع بمبلغ 5 ملايين جنيه، لحملة علاج غير القادرين بمستشفى وادي النيل»، مضيفًا :«هذه ليست أول مرة يتبرع فيها المستشار تركي أل الشيخ، حيث فعل ذلك منذ ثلاث سنوات لنفس هذه المستشفى وفي نفس الليلة (ليلة القدر)».

وأضاف :«هذا الرجل مُحب لمصر، ويحب دائمًا في أي مناسبة بها منفعة لمصر أن يشارك فيها، وهذا مثال لرجل يمثل محبة أهلنا في المملكة العربية السعودية، إللي دائمًا كتفهم في كتفنا».

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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