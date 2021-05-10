شكرا لقرائتكم خبر عن توفير لقاح فيروس كورونا المستجد للعاملين بجامعة الفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة لتوفير لقاح فيروس كورونا المستجد للسادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

وأضاف أن التطعيم سيتم في مكان مجهز بالمستشفى الجامعي على أن تكون الأولوية لمن تتجاوز أعمارهم 50 عاما وأصحاب الأمراض المزمنة.

ووجه كافة القطاعات بالجامعة بسرعة إعداد قوائم بيانات الراغبين في الحصول على اللقاح.