شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة مفاجئة لمحافظ الوادي الجديد لمستشفى الخارجة العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مساء أمس، بزيارة مفاجئة لمستشفى الخارجة العام وذلك للإطمئنان على سير العمل والمنظومة الصحية والخدمات المقدمة للمواطنين والإلتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية في ظل جائحة فيروس كورونا.

حيث تفقد الأقسام المختلفة ووجه برفع درجة الإستعداد بالتزامن مع قرب حلول عيد الفطر المبارك والتشديد علي تواجد الأطباء بالنوبتجيات و إلتزام المرضي والمترددين على المستشفى بإرتداء الكمامة للحد من إنتشار الفيروس.