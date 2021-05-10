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زيارة مفاجئة لمحافظ الوادي الجديد لمستشفى الخارجة العام

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أحمد عبد السلام 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مساء أمس، بزيارة مفاجئة لمستشفى الخارجة العام وذلك للإطمئنان على سير العمل والمنظومة الصحية والخدمات المقدمة للمواطنين والإلتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية في ظل جائحة فيروس .

حيث تفقد الأقسام المختلفة ووجه برفع درجة الإستعداد بالتزامن مع قرب حلول عيد الفطر المبارك والتشديد علي تواجد الأطباء بالنوبتجيات و إلتزام المرضي والمترددين على المستشفى بإرتداء الكمامة للحد من إنتشار الفيروس.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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