شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 9 محلات تجارية لمخالفة مواعيد الغلق الجديدة في إسنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد أبراهيم عبده نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، يرافقه عبدالرحيم طايع نائب رئيس المدينة، واللواء عبدالمجيد رضوان مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب، والعميد محمد أبوعايد مأمور مركز شرطة إسنا، والمقدم أحمد عوض بليح رئيس مباحث مركز شرطة إسنا، حملة مكبرة مساء اليوم الأحد، على المحلات التجارية والمقاهي بمدينة إسنا، لمتابعة الإلتزام بقرارات الحظر وتحقيق الأنضباط العام.

ورصدت الحملة التزام عدد من المحلات التجارية والمقاهي والكافتيريات بقرار الغلق، كما تم ضبط 9 محلات تجارية مخالفة للقرار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

كما قامت الحملة بتحرير عدد 9 محاضر إشغال طريق، وعدد 2 محضر بائع متجول، وعدد 5 محاضر نظافة عامة، وتنفيذ 26 إزالة إدارية، وخلال الحملة تم تطهير وتعقيم عدداً من الشوارع التي تشهد أزدحام المواطنين ومنها منطقة شارع أحمد عرابي، شارع السويقة، كورنيش النيل، المصرية، وشارع السيدة زينب.

وشارك في الحملة كلاً من، والنقيب محمد فتحي مدير شرطة مرافق إسنا، والنقيب أبراهيم صالح، والنقيب أحمد عبدالقادر، والنقيب محمد سرور، ومختار عبدالمنعم مسؤول قسم الاشغالات بالمركز ومسئول رخص المحلات، والشاذلي سعد أحمد.. يأتي ذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، واللواء خالد عبدالحميد مدير أمن الأقصر، بتنفيذ ما جاء بتعليمات مجلس الوزراء بشأن مواعيد غلق المحال والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتريات، والمطاعم، وذلك في تمام الساعة ٩ مساء، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.