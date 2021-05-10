شكرا لقرائتكم خبر عن «تاه بين مسؤولي المدينة والصرف».. نفق العزبة البيضاء بالخصوص «مستنقع قمامة» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعاني سكان العزبة البيضاء، بمحافظة القليوبية، من تراكم الأطنان من مخلفات القمامة داخل نفق العزبة على الطريق الدائري، لدرجة أغلقت مدخله رغم أهميته للسكان.

وقال رجب قرني أحد سكان العزبة ورئيس جمعية رواد الأمل، إن النفق يقع على الطريق الدائرى، ويعد المدخل الرئيسي لمنطقة الخصوص ومنطقة العزبة البيضاء، وأصبح الآن مغلق تماما سبب تلال القمامة ومياة الصرف الصحي التي داخله، مشيرا إلى انتشار الحشرات والطفيليات والزواحف في أنحاء المنطقة بأكملها، واقتحمت المنازل وتهدد الأهالي، بخلاف الأمراض المتعددة التي قد تسببها.

وأضاف محمود سلامة، أحد الأهالي، بأن المشهد أصبح يفوق تصور أي مسؤول، حيث أصبحت تلال القمامة تفوق الوصف لدرجة أجبرت الأهالي على السير لأميال للبحث عن نفق بديل، مشيرا إلى أن المعاناة الأكبر لكبار السن، رغم حرص الدولة على راحة هذه الفئة، خاصة في ظل انتشار وباء كرونا، إلا أنهم في العزبة البيضاء الأكثر معاناة بسبب هذا النفق الذي تنبعث منه الروائح الكريهه طوال اليوم، ويجبرهم الوضع السيء للنفق مسافات طويلة في تلك الأجواء للبحث عن نفق بديل.

القمامة ومياه الصرف يحاصران نفق العزبة البيضاء بالخصوص

القمامة ومياه الصرف يحاصران نفق العزبة البيضاء بالخصوص

وأكد: تقدمنا لرئيس مدينة الخصوص التابع له النفق بشكوى، فأكد لهم أن المشكلة ترجع لمسؤولي الصرف الصحي، فتقدمنا بشكوي لهم، إلا أنهم أعادوا الشكوي لرئيس مدينة الخصوص، مبررين ان النفق امتلاء بالقمامة، وأنه لن يمكنه رفع المياه إلا بعد رفع القمامة.

وناشد الأهالي اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بالتدخل لإنهاء معاناتهم مع النفق.

وأطلقت محافظة القليوبية، قبل أيام حملة يومية مكبرة بشرق شبرا الخيمة لرفع الأطنان من تراكمات القمامة والرتش بشوارع الحي، وشدد المحافظ على الإبلاغ عن أي شخص يقوم بإلقاء القمامة على الطريق، وتحرير محاضر للمخالفين، مشددا على المواطنين بتسليم القمامة للمتعهد في الموعد حتى لا يتسبب ذلك في تراكم القمامه بصوره كبيره.

القمامة ومياه الصرف يحاصران نفق العزبة البيضاء بالخصوص

القمامة ومياه الصرف يحاصران نفق العزبة البيضاء بالخصوص

القمامة ومياه الصرف يحاصران نفق العزبة البيضاء بالخصوص

القمامة ومياه الصرف يحاصران نفق العزبة البيضاء بالخصوص

القمامة ومياه الصرف يحاصران نفق العزبة البيضاء بالخصوص

القمامة ومياه الصرف يحاصران نفق العزبة البيضاء بالخصوص

القمامة ومياه الصرف يحاصران نفق العزبة البيضاء بالخصوص

القمامة ومياه الصرف يحاصران نفق العزبة البيضاء بالخصوص