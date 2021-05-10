شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يقود حملة مكافحة التسول في الشوارع.. وتحرير 26 محضرًا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا الأحد اللجنة المختصة بمكافحة ظاهرة التسول حيث نجحت في يومها الأول عن تحرير ٢٦ محضرا لمتسولين يستغلون الأطفال في أعمال التسول بمختلف مدن ومراكز المحافظة بالتنسيق مع مديرية أمن قنا ومديرية التضامن الاجتماعي والوحدات المحلية.

محافظ قنا يقود لجنة مكافحة التسول پالمدبنة

وأوضح محافظ قنا أن إجمالي عدد المحاضر التي جرى تحريرها اليوم بلغ ٢٦ محضرا لأشخاص متسولين منها ١٢ محضر بمدينة قنا وعدد ٤ محاضر بمدينة نجع حمادي وعدد ٣ محاضر بمدينة قوص وعدد ٢ محضر بكلا من نقادة ودشنا وفرشوط ومحضر واحد بمدينة قفط، لافتا إلى انه جرى تسليم جميع المتسولين إلى أقسام الشرطة التي يتسولون بدائراتها وجرى تحرير تعهدات على أسر الأطفال الذين يمارسون التسول بعدم السماح بعودتهم مرة أخرى للتسول.

محافظ قنا يقود لجنة مكافحة التسول پالمدبنة

محافظ قنا يقود لجنة مكافحة التسول پالمدبنة

وأشار «الداودي» خلال جولته إلى أن التسول ما هو إلا ابتزاز يرتدي عباءة الاسترحام، وينشط التسول في مثل هذه الأيام الفضيلة التي يجدها المتسولون فرصة لاستغلال عطف المواطنين عبر عدد من الميادين والإشارات مما يسيء للواجهة الحضارية لمحافظة قنا، علاوة أن بعض المتسولين يتخذون من التسول تجارة لجمع ثروات من المواطنين عبر استعطاف الأهالي بقصص وهمية.

محافظ قنا يقود لجنة مكافحة التسول پالمدبنة

كان محافظ قنا قد أصدر القرار رقم ٢٨٨ لسنة ٢٠٢١ بتشكيل لجنة في كل مركز برئاسة رئيس الوحدة المحلية وعضوية كل من عضوين من الإدارة الاجتماعية، أحدهما ممثل عن الدفاع الاجتماعي والآخر عن قسم الضمان، ومسئول حماية الطفل وعضو من إدارة المتابعة وتقييم الأداء بالوحدة المحلية للمدينة لمحاربة ظاهرة التسول.