شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يلتقي المواطنين بمسجد الشيخ صبيح في الخارجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقي اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مساء أمس، بالمواطنين وذلك عقب أداء صلاة التراويح بمسجد الشيخ صبيح بالخارجة.

ووجه باستكمال إضاءة الشارع الواصل من منطقة الشيخ صبيح وحتى حي المحابس، وإنشاء دار مناسبات ملحق بالمسجد لخدمة أهالي المنطقة.

وشدد على الإلتزام بالإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا وسرعة التسجيل للحصول على اللقاح للحد من انتشار الفيروس.