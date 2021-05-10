شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة مواجهة كورونا: لازلنا في مرحلة تصاعد الإصابات.. واللقاح سيكون سنويًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا، أن التطعيم أو التقليح ضد الفيروس لن يكون لمرة واحدة بل سيكون شأنه شأن تطعيمات الانفلونزا بشكل سنوي، ومن هنا تكمن أهمية التصنيع المحلي اللقاحات بما يضمن الجاهزية والقدرة على القضاء على الوباء ليس فقط في الموجة الثالثة لكن على مدار العمر كله.

تابع حسني في مداخلة هاتفية خلال برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «إكسترا نيوز» خلال شهر رمضان: «اعتراف منظمة الصحة العالمية بلقاح سينوفارم للاستخدام الطاريء له أهمية بعد حصوله على الموافقة كذلك الحال للقاح سينوفاك الذي تقدم بأوراق اعتماده لأخذ الموافقات اللازمة وأتوقع أن يحصل عليها».

كما وجه رسالة للشارع المصري بشأن تخوفاته مما يشاع من تسبب لقاح أسترازينيكا في جلطات: «قصة تسبب لقاح استرازينيكا في الجلطات اتقفلت خلاص بعدما حصلت الشركة على موافقة منظمة الغذاء والأدوية الأمريكية (FDA) وهو آمن وفعال حيث أن الأمان يتمثل في أن خمسة من كل مليون قد يحدث لهم جلطات وهي نسبة مقبولة وآمنة مقارنة ببعض العقاقير الآخرى التي قد تسبب جلطات مثل حصول السيدات على أدوية منع الحمل، حيث أن نسبة التجلطات في أدوية منع الحمل تصل إلى 1 لكل 10 آلالاف.

أكمل: «أما بالنسبة للفعالية فله مأمونية بنسب قد تقترب من 100% في منع الوفيات وتقليل حدة الاصابات ليمر الدور وكأنه دور برد عادي».

حول الوضع الوبائي حاليًا قال حسني: «لازلنا في مرحلة تصاعد الاصابات حيث أن هناك زيادة ملحوظة في الحالات نتيجة التجمعات ولذا واجهت الدولة بقرارات في منتهى القوة ونرجو من الناس الالتزام الفترة القادمة».