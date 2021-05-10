شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي وخروج 11 حالة من مصابي كورونا في عزل قنا العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مستشفي قنا العام عن تعافي وخروج 11 حالة من مصابي فيروس كورونا بعد تلقيهم العلاج اللازم والرعاية الصحية ضمن بروتوكول وزارة الصحة، وبناءا على توجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، والدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا.

أوضح الدكتور محمد الديب، مدير مستشفي قنا العام، أن المستشفي سجلت خروج 11 شخص بعد تعافيهم من فيروس كورونا وتلقيهم العلاج اللازم تحت إشراف الدكتورة انجي خلف، رئيس العزل، لافتًا أن من بين الحالات 7 أشخاص كانت حالتهم حرجة وتم حجزهم في العناية المركزة، تحت إشراف الدكتور ماهر فؤاد، رئيس العناية المركزة، والدكتورة مني عبدالكريم، أخصائي الأمراضي الصدرية.

وأشار إلى أن الطاقم الطبي يقدم العناية الكاملة لمرضي كورونا لكي يتماثلوا للشفاء وفق خطة علاجية وبروتوكول وزارة الصحة، مثمنًا الدور الذي يقوم به طاقم التمريض بالمستشفي واهتمامهم بالمرضي ومقدمًا الشكر للأطقم الطبية وطاقم التمريض بالمستشفي.