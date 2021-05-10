شكرا لقرائتكم خبر عن هلال نهاية الشهر الفضيل.. لا يفوتكم نظرة الوداع لقمر رمضان فجر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد بسماء مصر والوطن العربى قبل شروق شمس اليوم الاثنين 28 رمضان 1442 الموافق 10 مايو 2020 بفترة قصيرة هلال نهاية شهر رمضان.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن القمر سيكون مضاء قرصه بنسبة (2.8%) وسيكون أعلى يمين موقع شروق الشمس بالنسبة للراصد وهى النظرة الأخيرة له قبل وصوله منزلة الاقتران يوم الثلاثاء 29 رمضان 1442 الموافق 11 مايو 2021 عند الساعة 09:59 مساءً ( 06:59 مساءً بتوقيت جرينتش) منتقلا من غرب الشمس إلى شرقها.

والقمر سيغرب من أفق مكة المكرمة يوم الثلاثاء ( يوم التحرى) قبل حدوث الاقتران وقبل غروب الشمس عند الساعة ( 03:39 مساءً بتوقيت جرينتش) وبعد 12 دقيقة سوف تغرب الشمس عند الساعة ( 03:51 مساء ً بتوقيت جرينتش) وبناء على ذلك ستكون رؤية القمر مستحيلة لعدم وجودة فوق الأفق هذه الليلة.

سيتبع منزلة الاقتران منزلة أخرى من منازل القمر تُسمى "الإهلال" وتعنى رؤية الهلال الجديد بعد اقترانه مع الشمس وخروجه من منزلة (المحاق) وابتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه وستكون مهيأة فى اليوم التالى.

ففي مساء يوم الأربعاء 30 رمضان 1442 الموافق 12 مايو 2021 ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة عند الساعة (03:52 مساءً بتوقيت جرينتش)، وفي ذلك الوقت سيكون القمر فوق الأفق على إرتفاع (07) درجات والزاوية التي تفصله عن الشمس "الاستطالة" (08) درجات واضاءته (0.6 %) وسيغرب عند الساعة (04:30 مساءً بتوقيت جرينتش)، بعد (38 دقيقة) من غروب الشمس، وستكون رؤية هلال القمر ممكنة بصعوبة في حال كانت الظروف الجوية مناسبة.

جدير بالذكر بأن هذا الوقت من الشهر القمري يعتبر مثالياً لرصد الأجسام الخافتة في أعماق الفضاء كالمجرات والسدم والعناقيد النجمية نظرا لأن السماء ستكون مظلمة لعدم وجود ضوء القمر الذي يطمس في العادة الأضواء الطبيعية في السماء.