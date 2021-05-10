شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة لـ لميس الحديدى: رئيس الوزراء يزور منطقة شارع الأهرام اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إنه يتابع الحملات التى تجرى فى القرى والمراكز تنفيذا لإجراءات مجلس الوزراء، لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره خلال هذه الفترة.

وأضاف راشد، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة إكسترا نيوز، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، سيجري زيارة اليوم لمنطقة شارع الأهرام، متابعا: "نحاول بكل السب التغلب على العشوائيات فى كل المناطق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وافتتحنا مجموعة من المواقف المطورة فى الفترة الأخيرة ونعمل فى مجموعة أخرى للتغلب على العشوائية".

وتابع المحافظ: "نواجه مشكلة فى عدد الميكروباصات لأنه كبير جدا، ولكن سيكون هناك سيطرة فى الفترة المقبلة على هذه الأعداد، لضبط الحركة والقضاء على العشوائية".

وكان التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، "شون كني" رئيس قطاع البنية التحتية بشركة "بكتل" الأمريكية للإنشاءات، وعددا من مسئولى الشركة.

حضر المقابلة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، وجوناثان كوهين، سفير الولايات المتحدة الأمريكية فى القاهرة.

استهل الدكتور مصطفى مدبولي اللقاء بالترحيب بوفد شركة "بكتل"، مشيراً إلى أن زيارة وفد الشركة إلى مصر تعكس حرص الجانبين على تطوير العلاقات التاريخية المصرية الأمريكية إلى مجالات وآفاق أوسع من التعاون، منوهاً بأن هناك العديد من المشروعات التي تم تنفيذها، أو ما زالت قيد التنفيذ بالتعاون مع الشركات الأمريكية، لاسيما مشروع مجمع البتروكيماويات الذى يتم تنفيذه بمنطقة العين السخنة، مشيراً إلى أنه يتابع باهتمام تطورات تنفيذ هذا المشروع الضخم.