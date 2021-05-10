شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: روضة السيدة ستكون على 5 مراحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت محافظة القاهرة، أنه من المقرر أن يتم إنشاء 5 مراحل لروضة السيدة تهدف فى المقام الأول إلى الاهتمام بالبشر وتعيد الرونق الحضارى للمناطق المجاورة لمشروع روضة السيدة بحى السيدة زينب.

وأضافت محافظة القاهرة أنه جارى الآن البدء فى مشروع روضة السيدة 2 مكان منطقة الطيبى التى تم إزالتها ضمن خطة تطوير المناطق العشوائية، حيث من المقرر أن يتم البدء فى الاساسات عقب إجازة العيد .

وكانت محافظة القاهرة بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات قد قامت بتطوير منطقة تل العقارب وأنشأت مكانها روضة السيدة 1 على مساحة 6,5 فدان بتكلفة 330 مليون جنيه وضم المشروع 816 وحدة سكنية و198 محلا ومثل نقلة حضارية كبرى لسكان المنطقة الذين تمت إعادتهم إليها بعد انتهاء التطوير خاصة وأنه يضم كافة الخدمات وتم تعيين جهاز إدارى متخصص للحفاظ عليه كما تم التعاقد مع شركتى أمن وصيانة للحفاظ على المبانى والمشروع.

وقال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إن مشروع روضة السيدة أحد المشروعات المميزة معماريًا المقامة فى إطار الخطة القومية للدولة وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالقضاء على العشوائيات غير الآمنة ونقل سكانها لمساكن آدمية وتوفير حياة كريمة لهم، مشيرا إلى أن روضة السيدة مشروع متكامل يراعى النسق العمرانى للقاهرة الفاطمية الإسلامية ويوفر وحدات سكنية تراعى احتياجات المواطنين.