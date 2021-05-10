لأول مرة.. مستشفى مصر للطيران يحصل على موافقة الهيئة العامة المصرية للاعتماد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

حصل مستشفى مصر للطيران على موافقة الهيئة العامة المصرية للاعتماد والرقابة الصحية على تسجيل المستشفى للاعتماد بعد اجتيازه متطلبات التسجيل، للمرة الأولى في تاريخ المستشفى.

وتقدم رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الطبية الدكتور أيمن صلاح -في بيان اليوم الأحد- بالشكر والتقدير لجميع العاملين بمستشفى مصر للطيران على مجهوداتهم المخلصة والتي كللت بالنجاح بعد الحصول على الموافقة لتسجيل هذا الاعتماد الذي يعكس مستوى الخدمة الطبية المقدمة للعاملين بقطاع الطيران المدني وعملاء المستشفى من خارج القطاع.

ودعا صلاح الجميع إلى مواصلة بذل أقصى مجهوداتهم من أجل تحقيق النجاح في اجتياز المستشفى لاختبارات الاعتماد العام المقبل.

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