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متاح من عمر 18 عامًا.. أبرز 5 معلومات عن لقاح فيروس كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

نشرت وزارة الصحة والسكان، معلومات عن لقاح فيروس المستجد، للوقاية من الإصابة بالعدوى.

وطالبت وزارة الصحة، بحجز اللقاح من خلال زيارة الموقع الإلكتروني: اضغط هنا

أو التوجه لأقرب وحدة صحية (للمواطنين الذي يواجهون صعوبة في التسجيل إلكترونيًا).

وكانت أبرز المعلومات عن لقاح فيروس كورونا على النحو التالي:

1- اللقاح تم اختباره في التجارب الإكلينيكية قبل الموافقة عليه تحت الاستخدام الطارئ.

2- اللقاح يقلل من فرص الإصابة بعدوى كوفيد 19، ويقلل من شدة الأعراض.

3- يجب الاستمرار في اتباع قواعد الوقاية من العدوى حتى بعد تلقي اللقاح.

4- اللقاح مجاني للمصريين وغير المصريين.

5- يمكن التسجيل لأخذ اللقاح من عمر 18 سنة.

كما خصصت وزارة الصحة، رقم خط ساخن للحصول على مزيد من المعلومات من الرقم 15335.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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