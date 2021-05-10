متاح من عمر 18 عامًا.. أبرز 5 معلومات عن لقاح فيروس كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:
نشرت وزارة الصحة والسكان، معلومات عن لقاح فيروس كورونا المستجد، للوقاية من الإصابة بالعدوى.
وطالبت وزارة الصحة، بحجز اللقاح من خلال زيارة الموقع الإلكتروني: اضغط هنا
أو التوجه لأقرب وحدة صحية (للمواطنين الذي يواجهون صعوبة في التسجيل إلكترونيًا).
وكانت أبرز المعلومات عن لقاح فيروس كورونا على النحو التالي:
1- اللقاح تم اختباره في التجارب الإكلينيكية قبل الموافقة عليه تحت الاستخدام الطارئ.
2- اللقاح يقلل من فرص الإصابة بعدوى كوفيد 19، ويقلل من شدة الأعراض.
3- يجب الاستمرار في اتباع قواعد الوقاية من العدوى حتى بعد تلقي اللقاح.
4- اللقاح مجاني للمصريين وغير المصريين.
5- يمكن التسجيل لأخذ اللقاح من عمر 18 سنة.
كما خصصت وزارة الصحة، رقم خط ساخن للحصول على مزيد من المعلومات من الرقم 15335.