شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى: القدس ستبقى عاصمة فلسطين رغم أنف الاحتلال الإسرائيلي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استنكر الإعلامي أحمد موسى، انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وقال موسى، خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «ستبقى القدس عاصمة فلسطين، رغم أنف الاحتلال الإسرائيلي».

وتابع: «قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب عمليات اعتداء على الفلسطينيين، وتنتهك حرمة المسجد الأقصى، إضافة إلى عمليات التهجير العرقي في منطقة الشيخ جراح»، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية أكدت موقف مصر الرافض لاقتحام المسجد الأقصى، مع صيانة حقوق الفلسطينيين.

وأوضح موسى أن الجامعة العربية ستعقد اجتماعا طارئا الثلاثاء المقبل على مستوى وزراء الخارجية، مشيرا إلى أن مجلس الأمن يعقد اجتماعا غدا الاثنين لبحث الانتهاكات.