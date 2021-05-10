شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يواصل جولاته لمتابعة قرارات غلق المحال التجارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا لليوم الثالث على التوالي جولاته المفاجأة لمتابعة مدي الالتزام بتنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء المتعلقة بمواعيد غلق المحال التجارية، والمطاعم والمقاهي والكافيتريات، في تمام الساعة 9 مساءاً، والمتعلقة أيضا بحظر إقامة المؤتمرات، لمدة أسبوعين، ضمن خطة الدولة لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، وحفاظاً على صحة وسلامة المواطنين رافقه أشرف امين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

محافظ قنا يتابع غلق المحال التجارية في موعدها

محافظ قنا يتابع غلق المحال التجارية في موعدها

شملت جولة المحافظ تفقد عدد من الشوارع والميادين بنطاق مدينة قنا، وشارع ٢٣ يوليو ،وشارع مصنع المكرونه ،و شارع الحاكم العسكري شرق مدينة قنا، حيث اطمأن على التزام أصحاب المحلات، والمقاهى، والكافيهات، بمواعيد الغلق المقررة.

محافظ قنا يتابع غلق المحال التجارية في موعدها

وناشد «الداودي» خلال جولته المواطنين بأهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والحرص على ارتداء الكمامة، حفاظا على سلامتهم، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، موجها بتكثيف حملات الرقابة والمتابعة يوميا على الأسواق والمحال التجارية لمتابعة تطبيق قرارات رئاسة مجلس الوزراء.