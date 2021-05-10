شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: إنتاج أول 2 مليون جرعة من «سينوفاك فاكسيرا» نهاية يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تصنيع لقاح فيروس كورونا المستجد محليا من خلال نقل تكنولوجيا تصنيع اللقاح بنسبة 100% بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من التصنيع عن طريق التعبئة، مؤكدة أن مصر تسعى لتكون مركزا إقليميا لتصنيع اللقاح وتصديره للقارة الإفريقية، وأكدت قدرة وجاهزية مصانع شركة «فاكسيرا» على إنتاج لقاحات فيروس كورونا، حيث تستقبل مصر الشحنة الأولى للمواد الخام الخاصة بتصنيع لقاحات «سينوفاك» بداية من يوم ١٨ من شهر مايو الجارى، لبدء التصنيع فى مصر. وقالت الوزيرة خلال تفقدها خطوط إنتاج الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا) تمهيدًا لتصنيع لقاح «سينوفاك» المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، إن الوزارة بالتعاون مع الهيئة المصرية للدواء، ستتابع عملية تصنيع لقاح سينوفاك الصينى فى مصر، لافتًا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من تصنيع ٢ مليون جرعة بنهاية شهر يونيو القادم. أشارت الوزيرة إلى توقيع اتفاقيتين مع الجانب الصينى، الأولى لتصنيع لقاح «سينوفاك» من خلال شركة فاكسيرا بالتعاون مع شركة «سينوفاك» الصينية، والأخرى لنقل تكنولوجيا التصنيع، مشيرة إلى أنه من المقرر إنتاج 40 مليون جرعة من اللقاح خلال السنة الأولى من توقيع اتفاقية التصنيع، موجهة الشكر للسفير الصينى لدى مصر والحكومة الصينية لتعاونها الدائم والمثمر مع مصر فى التصدى لجائحة فيروس كورونا.

وأعلنت الوزيرة وصول دفعة جديدة لمصر خلال ساعات من لقاح أسترازينيكا من خلال الاتحاد الدولى للأمصال ومرفق (كوفاكس)، مؤكدة أن مصر تتوسع فى إنتاج لقاحات كورونا محليا من خلال توطين التكنولوجيا، حيث من المقرر أيضا تصنيع اللقاح الروسى «سبوتنيك» نهاية العام الحالى، من خلال مصنع فاكسيرا فى أكتوبر، وأن اللقاح الروسى يؤخذ على جرعتين يفصل بينهما 21 يوم بنفس تقنية اللقاح الصينى، مشددة على أن مصر سيكون لها ريادة فى تصنيع لقاح كورونا فى المنطقة.

وحول الوضع الوبائى للفيروس فى مصر، أكدت وزيرة الصحة أن الوضع الوبائى فى مصر يشهد زيادة فى الإصابات بشكل مستقر ومن المتوقع استمرار الزيادة خلال الفترة القادمة بالتزامن مع الأعياد والمناسبات، كما أشارت إلى انخفاض معدل الإصابات فى محافظات الصعيد بشكل واضح خلال الفترة الحالية.

وأشارت إلى أن مصر وضعت عددا من الإجراءات الاحترازية الجديدة للقادمين من الخارج وخاصة الدول التى ظهرت بها تحورات وسلالات خطيرة للفيروس، من خلال فحص الحمض النووى الجينى للفيروس، مشددة على أن مصر لم ترصد دخول أى من السلالات الجديدة والمتحورة حتى الآن.