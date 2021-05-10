شكرا لقرائتكم خبر عن توجيهات رئاسية للحكومة بتعزيز الاستثمار الصناعى مع القطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسى اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أمس، لمناقشة تعزيز الاستثمار الصناعى، بالاشتراك مع خبرات القطاع الخاص.

صرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بمناقشة الاجتماع جهود إحلال الواردات وزيادة الاعتماد على المنتج المحلى وتوفير مستلزمات الإنتاج لمصلحة الصناعة الوطنية.

ووجه الرئيس بالاستمرار فى الخطوات المتخذة لزيادة تشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية، لسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات المحلية، وإعداد حصر سلعى شامل للمنتجات، التى يمكن تصنيعها محلياً وتعزيز الاستثمار الصناعى، بالاشتراك مع خبرات القطاع الخاص، العاملة فى مصر من ذوى الخبرة المتميزة، والاستعانة بخبرات مراكز البحوث التكنولوجية لرفع كفاءة التصنيع.

واستعرضت «جامع» مؤشرات الواردات، منذ بداية عام 2021، والخطوات التنفيذية المتخذة من قبل الوزارة فى إطار برنامج إحلال الواردات لتعميق التصنيع المحلى وتشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية، بالاشتراك مع الجهات الحكومية المعنية، فى القطاعات الصناعية، ومنها الصناعات الهندسية، ومكونات السيارات، ومنتجات الأجهزة المنزلية، وقطاعات الصناعات الكيماوية، والمنتجات البلاستيكية، وصناعات الغزل والأقمشة والملابس.

واستعرضت الوزيرة التعاون المشترك مع البنك المركزى، فى إطار البرامج التمويلية الخاصة بإحلال الواردات ودعم الصناعة، وأوضحت جهود الوزارة لتعزيز التعاون مع جهات دولية مانحة، للمساهمة فى نقل تكنولوجيا الإنتاج، ودعم قطاعات صناعية، ذات صلة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومنها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، والوكالة الألمانية للتعاون الدولى، بهدف تطوير المدن الصناعية المتكاملة، وتعزيز تصنيع المنتجات الوطنية القادرة على المنافسة فى الأسواق الدولية.