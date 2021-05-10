شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية تكشف مفاجأة عن الصاروخ الصيني التائه : 4 صواريخ جديدة في الطريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشد جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، جميع الفضائيات ووسائل الإعلامي بتحري الدقة في نشر الأخبار المماثلة لسقوط الصاروخ الصين، لأن هذا قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.

وتابع «القاضي»، خلال تصريحات إعلامية لفضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن الصاروخ الصيني لن يكون الصاروخ الأخير الذي يُفقد السيطرة عليه، مشيرَا إلى أن بكين ستقوم بتنظيم أربع رحلات مماثلة لهذا الصاروخ في إطار بناء محطة فضائية مماثلة لمحطة الفضائية الدولية، وقد يتكرر السيناريو سواء مع الصين أو مع غيرها.

ولفت إلى أن العالم خلال الفترة الأخيرة بدأ ينظر عن فرص الحياة خارج كوكب الأرض، وهذا الأمر واضح من خلال تنظيم العديد من الرحلات لكوكب المريخ لاستكشافه، مشيرًا إلى أن إنشاء محطات دولية يهدف إلى وجود رواد فضاء لعدة أشهر، بهدف تقليل تكاليف الإنفاق، خلاف دقة الرصد والدراسات.