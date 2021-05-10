شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس جامعة المنيا تعلن موعد بدء وانتهاء امتحانات نهاية العام.. تعرف عليه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مجلس جامعة المنيا اجتماعا طارئا، برئاسة الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن، رئيس الجامعة؛ وبحضور الدكتور عصام فرحات، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات والمستشار القانوني ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، والمدير التنفيذي للمعلومات، وأمين عام الجامعة، لتحديد مواعيد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، طبقاً لما أقره المجلس الأعلى للجامعات، وفي إطار خطة الجامعة لاستكمال عامها الدراسي الجاري في ظل مواجهة أزمة جائحة كورونا، وتحقيقاً لآليات التعليم الهجين.

واعتمد مجلس الجامعة بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020/2021 ورقياً لجميع الكليات 10 يونيو المقبل على أن 30 يونيو، مع الانتهاء من إعلان جميع جداول الامتحانات بكليات الجامعة العشرين بعد إجازة عيد الفطر المبارك مباشرةً؛ وفقاً للوائح المنظمة لعمل الكليات، ويسبقها الامتحانات العملية، على أن تؤجل امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني لتُعقد بالتزامن مع امتحانات نهاية الفصل، مع مراعاة الكليات والأقسام ذات المقررات الأكثر عدداً، وكذلك مراعاة طبيعة وخصوصية الدراسية بكلية الطب، ويتم عقبها بدء أعمال مشاريع التخرج للكليات العملية، مع استمرار تطبيق جميع القواعد المعمول بها في الفصل الدراسي الأول من حيث الاعتذارات عن دخول الامتحانات لمرضي كورونا أو المتخوفين.

في سياق متصل، شدد رئيس الجامعة على متابعة الاستعداد لامتحانات نهاية العام بالكليات، والحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، وتوفير المطهرات والتعقيم، والالتزام بارتداء الماسك الطبي، والتأكيد على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين خلال أداء الامتحانات، والتشديد على منع تكدس الطلاب داخل مدرجات الامتحانات، وتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب، وتنفيذ إجراء الامتحانات بكامل الانضباط.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن امتحانات الدراسات العليا سوف تبدأ أعمالها عقب انتهاء الامتحانات لمرحلتي البكالوريوس والليسانس خلال شهر يوليو القادم.