شكرا لقرائتكم خبر عن حملة بحى بولاق الدكرور لمتابعة المواعيد الجديدة لغلق المحال والإجراءات الإحترازية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت أجهزة حى بولاق الدكرور، بمحافظة الجيزة، تحت إشراف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حملة مكبرة بقيادة رئيس الحى لرصد المحال والمقاهى المخالفة لقرارات الغلق والإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع انتشار مرض كورونا بنطاق الحى، بعد ورود عدد من الشكاوى بوجود بعض التجاوزات.

وشدد محافظ الجيزة، على منع كافة التجاوزات واتخاذ قرارات حازمة حيالها وتوقيع العقوبات القانونية ضد أصحابها أو القائمين عليها بشكل فورى، وبمعاونة قوات الأمن جارى رصد تلك المخالفات واتخاذ اللازم بشأنها، ولا زالت الحملة مستمرة.

وفى سياق متصل شن عدد من رؤساء الأحياء بمحافظة الجيزة، حملات ميدانية لمتابعة تنفيذ قرار غلق المحلات فى التاسعة مساء والالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتشميع وغلق المحال.

وكان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وجه المحافظين بالالتزام الشديد فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك وإجازة عيد الفطر للحد من زيادة أعداد الإصابة بكورونا، وذلك فى إطار تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مشددا على ضرورة التصدي بحزم لمخالفات عدم ارتداء الكمامات الواقية والاستمرار فى الحملات اليومية لرؤساء الأحياء والمدن والمراكز على المقاهى والكافيهات والمطاعم والمولات التجارية لمتابعة الإلتزام بالمواعيد المعلنة.