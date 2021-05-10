شكرا لقرائتكم خبر عن 7 قتلى بينهم مسلّح فى إطلاق نار خلال حفل بولاية كولورادو الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت قناة سكاى نيوز الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، سقوط 7 قتلى من بينهم مسلّح في إطلاق نار خلال حفل في ولاية كولورادو الأمريكية.

وقبلها نقلت قناة العربية في خبر عاجل لها عن إعلام أمريكى تأكيده إغلاق ميدان "تايمز سكوير" فى نيويورك بعد إطلاق نار.

وفى وقت سابق، أفادت صحيفة "بالتيمور صن" الأمريكية نقلا عن الشرطة، بأن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب اثنان، بإطلاق نار وقع صباح السبت فى منزل ريفى فى بالتيمور بولاية ماريلاند، بحسب روسيا اليوم.

وحسب مصادر محلية فقد تلقت الشرطة تقارير عن حدوث إطلاق للنار، ووصل أفرادها ورجال الإطفاء إلى مكان الحادث في حوالي الساعة 6.40 بالتوقيت المحلى.

وأكدت المصادر نفسها أن الرجل الذي فتح النار لقى حتفه على الفور.