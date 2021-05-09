شكرا لقرائتكم خبر عن غلق مقهى بمدينة نصر استولى على الرصيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استجاب اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، لشكوى عدد من المواطنين بالعقار رقم 18 شارع محمد يوسف موسى المتفرع من شارع الطيران بالمنطقة الأولى بمدينة نصر، بقيام صاحب كافيه بالدور الأرضي، بالاستيلاء على الرصيف، وإقامة (تاندة)، ما يؤثر على حركة سير المواطنين بالمنطقة، كما يقوم الكافية بمخالفة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا.

وقال بيان صحفي الأحد، إن الوزير وجه على الفور، بالتواصل مع الأجهزة التنفيذية لمحافظة القاهرة، وسرعة التحرك لإزالة الشكوى. من جانبه قام المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، بحملة بمشاركة أجهزة حى شرق مدينة نصر، وتبين أن الكافيه سبق أن تم قطع المرافق عنه وتشميعه وقام صاحبه بفض الشمع وإعادة العمل به، وتبين أنه استولى على الرصيف بالكامل وأقام (تاندة) كبيرة لاستقبال الزبائن.

وقامت أجهزة المحافظة بإزالة التندة، وكافة المخالفات الموجودة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه صاحب الكافية. بدورهم أشاد المواطنون من سكان العقار بسرعة تحرك وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة وحل المشكلة.