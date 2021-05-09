شكرا لقرائتكم خبر عن «الرئيس» يتابع المشروعات القومية لوزارة الكهرباء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسى اجتماعا، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بمتابعة الاجتماع المشروعات القومية، التابعة لوزارة الكهرباء، على مستوى الجمهورية.

واستعرض الدكتور محمد شاكر مخطط الأحمال الكهربائية وخطوات تطوير التغذية الكهربائية للتجمعات التنموية فى سيناء، وربطها بالشبكة الكهربائية الموحدة على مستوى الجمهورية.

ووجه الرئيس بالالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من مشروعات إمدادات خطوط التغذية الكهربائية لسيناء، فى ضوء ما يمثله قطاع الكهرباء من مكون أساسى لتلبية الاحتياجات التنموية لتلك المناطق، خاصةً فيما يتعلق بمشروعات القطاع الزراعى، من خلال محطات رفع المياه، على نحو يساهم فى تكوين مجتمعات سكانية وعمرانية متكاملة فى سيناء، ما يعزز جهود تنفيذ مشروعات الربط الكهربائى مع دول الجوار.

وشهد الاجتماع استعراض مخططات وزارة الكهرباء، بشأن التعاون مع الشركات الأجنبية المتخصصة لإنتاج طاقة الهيدروجين الأخضر من الطاقة المتجددة، التى تتماشى مع توجه الدولة للتوسع فى مجالات الطاقة النظيفة وزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة الكهربائية.

ووجه «السيسى» بأن يكون الهدف الرئيسى من هذا المشروع هو تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، خاصةً مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، ومنها إنتاج واستخدام وتصدير الهيدروجين الأخضر، تمشياً مع التوجه العالمى فى هذا المجال، بالشراكة مع الخبرات الأجنبية العريقة، فضلاً عن تأهيل كوادر بشرية محلية مدربة فى هذا المجال، والاستعانة بالخبرات العلمية المتخصصة من الجامعات التكنولوجية فى مصر.

واطلع الرئيس على الموقف التنفيذى لإنشاء البنية التحتية الكهربائية للعاصمة الإدارية الجديدة، ومنها محطات المحولات، فضلاً عن الانتهاء من تنفيذ شبكات الجهد المتوسط فى الأحياء، وتابع تطورات مد خطوط الكهرباء وأنفاق كابلات الضغط فائقة الجهد الكهربائى إلى أحياء العاصمة؛ خاصةً الحى الحكومى والمناطق السكنية، المصممة على أحدث طراز فى العالم، وقد تم الانتهاء من توصيل الدوائر الرئيسية، التى تربط بين محطات المحولات لتوفير الجهد اللازم لتشغيل أحمال المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية، ومنها دوائر تأمين التغذية الكهربائية الاحتياطية.

وأضاف المتحدث الرسمى أن وزير الكهرباء استعرض خلال الاجتماع جهود تحسين خدمات الكهرباء للاستخدامات المختلفة فى المحافظات، مؤكدًا أن جهود تحديث قطاع الكهرباء ساهمت فى تحسين قدرة الشبكة القومية على استيعاب زيادة الاستهلاك المتوقعة، خلال فصل الصيف، خاصة أنها تشهد تطويرا شاملا لشبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم.