شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة راهب دير سانت أنتوني بكاليفورنيا متأثرا بـ«كورونا» أثناء زيارته لمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفي الأحد الراهب القس داود سانت أنتوني، من رهبان دير سانت أنتوني بكاليفورنيا، خلال زيارته لمصر، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وتقرر الصلاة على جثمانه ودفنه بدير الأنبا بيشوي العامر بوادي النطرون، خاصة أن أسرته من إحدى كنائس وسط القاهرة، وكان قد انتدب لبعض الوقت للخدمة فى إنجلترا، وخدم فى دراسة الكتاب المقدس فى اجتماعات الشباب، قبل هجرته لأمريكا ورهبنته بدير سانت أنتونى.