شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يكرم حفظة القرآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، عقب صلاة العشاء والتراويح بمسجد السلام بمدينة شرم الشيخ، حفظة القرآن الكريم على مستوى الجمهورية والمحافظة من أبناء جنوب سيناء

وأعلن مدير الدعوة بالمحافظة أن عدد المتقدمين للمسابقة الرمضانية لعام 1442 هـ / 2021 م 139 متسابقا، إجمالي المتميزين بالمسابقة 69 متسابقا، تم تصعيد منهم 10 لوزارة الأوقاف فاز منهم 4 كان بيانهم 82 متقدما للقرآن كاملاً تميز منهم 47، و54 لربع القرآن تميز منهم 19، وتقدم من ذوي الهمم 3 تميز منهم 3.

قام المحافظ بتوزيع جوائز المسابقة الرمضانية لوزارة الأوقاف الرمضانية السنوية لحفظة القرآن الكريم، التي أجرتها مديرية الأوقاف، بالإضافة لشهادات التقدير وهدايا عينية عبارة عن ساعات يد وتابلت، وقام أحد رجال الأعمال بشرم الشيخ بمكافأتهم بمكافآت مالية مجزية تشجيعاً وتحفيزاً لهم .