شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الوادي الجديد ترفع درجة الاستعداد للإجهاد الحراري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، رفع حالة الاستعداد بمستشفيات المحافظة والوحدات العلاجية واتخاذ كافة الاستعدادات بالمستشفيات لاستقبال أي حالة طوارئ، تحسبا للاجهاد الحراري نتيجة الارتفاع في درجات الحرارة.



وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، في بيان صحفي له، اليوم الأحد، إنه خلال موجات الطقس الحار التي تضرب مصر، فإن الصائم يكون معرضا لبعض الأضرار الصحية الناجمة عن الحرارة المرتفعة على جسم الإنسان، وهي كالتالي: ضربة الشمس وهي من أشد الأضرار الناتجة عن التعرض للحرارة الشديدة، ومن أعراضها: ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 40 درجة، وجفاف الجلد، وضعف في وظائف الجهاز العصبي المركزي متمثلا في الصداع والتهيج والدوخة والارتباك، أيضًا سرعة في ضربات القلب والتنفس السريع، وأحيانًا فقدان الوعي، ويمكن أن تكون قاتلة فهي تتطلب رعاية طبية عاجلة.

وأشار محروس، إلى أن هناك أعراضا تحدث نتيجة التعرض المفرط لدرجات الحرارة المرتفعة وقلة تناول المياه خصوصا في أوقات الصيام، قد لا يتمكن الجسم من تنظيم درجة حرارته نظرا لأن الحرارة الخارجية المكتسبة مرتفعة للغاية، وتتمثل أعراضها في ضيق في التنفس والشعور بالتعب والإعياء الشديد والتعرق الكثير في الجسم والدوخة والزغللة، النزلات المعوية.

ولفت محروس، إلى ضرورة الابتعاد عن حرارة الشمس والهروب من الموجة الحارة قدر الإمكان، خاصة وقت الظهيرة. ومحاولة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة ومن الأفضل عدم خروج مرضى ضغط الدم والسكري والجيوب الأنفية والجهاز التنفسي، إلا للضرورة، خصوصًا في زمن كورونا.