بطريرك الإسكندرية للروم يرأس قداس «أحد توما» بكنيسة العذراء مريم في الإسكندرية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، البابا ثيودروس الثاني القداس الإلهي في كنيسة رقاد والدة الإله العذراء مريم بالإسكندرية بمناسبة أحد توما اليوم.

وشارك البابا الصلاة، الأسقف جرمانوس أسقف دمياط، ومساعدة الأرشمندريت سابا أميرهم راعي الكنيسة والعديد من كهنة الاسكندرية، وبحضور رئيس مجلس وكلاء الكنيسة باسيل ماركو وأعضاء المجلس.

وفى سياق متصل، ترأس البابا القداس الإلهي إحتفالا بعيد القديس جيورجيوس اللابس الظفر في دير مار جرجس الروماني البطريركي التاريخي للروم الأرثوذكس.

وشارك في القداس الإلهي كل من المتروبوليت نقولا مطران طنطا (إرموبوليس) وتوابعها والوكيل البطريركي للشؤون العربية، المتروبوليت نقوديموس مطران ممفيس (مصر الجديدة) وتوابعها والوكيل البطريركي بالقاهرة، وأسقف بابليون ثيودروس.، والأرشمندريت دماسكينوس الأزرعي Kathigomenos دير مارجرجس، والعديد من الكهنة البطريركية، وكذلك آباء دير يواكيم وبايسيوس في رومانيا.

وحضر القداس البطريركي الإلهي سفير اليونان بالقاهرة Nikolaos Garilidis، والقنصل العام لليونان Maria Zisi, قنصل قبرص Achilleas Bikis. مندوبون عن الجمعية اليونانية بالقاهرة والمجلس الطائفي العام للمصريين والعرب.

وتواجد في القداس الإلهي عشرات المؤمنين من كنيستنا، وحجاج من رومانيا وكوريا ومن أبناء الكنيسة القبطية، الذين أتوا جميعًا لتكريم القديس جورجيوس. كما زار الدير عدد من المسلمين الذين يُكرمون هم أيضًا القديس جيورجيوس والمعروف عندهم باسم «الخضر».

بطريرك الاسكندرية للروم يرأس قداس "أحد توما" بكنيسة العذراء مريم في الإسكندرية (صور)

بطريرك الاسكندرية للروم يرأس قداس "أحد توما" بكنيسة العذراء مريم في الإسكندرية (صور)

بطريرك الاسكندرية للروم يرأس قداس "أحد توما" بكنيسة العذراء مريم في الإسكندرية (صور)

بطريرك الاسكندرية للروم يرأس قداس "أحد توما" بكنيسة العذراء مريم في الإسكندرية (صور)

بطريرك الاسكندرية للروم يرأس قداس "أحد توما" بكنيسة العذراء مريم في الإسكندرية (صور)

بطريرك الاسكندرية للروم يرأس قداس "أحد توما" بكنيسة العذراء مريم في الإسكندرية (صور)

بطريرك الاسكندرية للروم يرأس قداس "أحد توما" بكنيسة العذراء مريم في الإسكندرية (صور)