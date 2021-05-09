شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 8 أطنان مخلفات فى حملة نظافة بالزينية شمال الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وجه العقيد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر برفع كفاءة منظومة النظافة بالمدينة والقرى التابعة، حيث قامت الوحدة المحلية لقرية الزينية بحري بالتعاون مع رئاسة مركز ومدينة الزينية بتنفيذ حملة نظافة شملت الشارع الرئيسي وتحديداً منطقة المعهد الديني وشارع العصارة.
أسفرت الحملة عن رفع ٨ طن مخلفات وتراكمات بالسحارة نهاية شارع غزالي من الناحية الغربية ورفع جميع تجمعات القمامة تحت إشراف يوسف جلال نائب رئيس المركز وهدى الطواب شرقاوي رئيس قرية الزينية وعلى النادي سكرتير القرية ومنصور عبدالله مشرف النظافة بالقرية.