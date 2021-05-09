شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة : مصر تشارك في دورة معرض ميلانو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة السياحة والآثار، اليوم الأحد، أنه في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على الترويج للسياحة في أهم الأسواق المصدرة للسياحة تشارك الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في معرض ميلانو السياحي الدولي «BIT» بنسخته الافتراضية ٢٠٢١ الذي يُقام خلال الفترة من ٩ حتى ١٤ مايو الجاري.

أشار المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إلى حرص الوزارة على المشاركة في المعرض حيث أنه يعد من أهم المعارض المهنية بالسوق الإيطالي، حيث يهدف إلى مواكبة التغييرات السريعة والمتلاحقة التي يشهدها سوق صناعة السياحة والسفر حول العالم، كما يعد فرصة للتواصل مع شركاء المهنة وممثلي قطاع السياحة في السوق الإيطالي لبحث سبل التعاون المشترك ودفع مزيد من الحركة السياحة الوافدة إلى مصر.

وأوضح ماجد أبوسديرة، رئيس قطاع السياحة الدولية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن الوزارة تشارك في معرض BIT من خلال نشر المواد الدعائية من أفلام وصور عن مصر، بالإضافة إلى بث رسائل ومعلومات عن ضوابط السلامة الصحية التي يتم تطبيقها في الفنادق والمنتجعات السياحية والمطاعم والكافيتريات والمتاحف والمواقع الأثرية، كما سيتم خلال المعرض الترويج لما تزخر به مصر من مقومات سياحية وأثرية متنوعة ومختلفة لجذب السائح الإيطالي لزيارة مصر، مشيرا إلى أن السوق الإيطالي يعد واحداً من أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، وأن السائح الإيطالي دائما ما يبحث عن الهدوء والترفيه والطقس الدافئ بالإضافة إلى اهتمامه بزيارة المقاصد السياحية الثقافية.