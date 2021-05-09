شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة : رفع 58 حالة إشغال في أوسيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن حي الهرم حملة استهدفت مناطق الشيشيني ومنشأه البكاري وكفر غطاطي، أسفرت عن غلق عدد من المقاهي المخالفة لقرار الغلق بشوارع الترابيع والمنشية ونزلة العاصي والمريوطية فيصل، وتم خلالها رفع الإشغالات ومصادرة جميع الشيش وتحرير محاضر للمخالفين، بالإضافة إلى غلق مصنع ملابس ومخزن الوميتال بشارع كعبيش فرع ٤ ورفع كافة محتوياته وإيداعها بمخازن الحي وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ورصدت أجهزة مركز ومدينة أوسيم عدد من المخالفات بنطاق المدينة خلال حملة أسفرت عن غلق وتشميع 2 مقهى مخالف للإجراءات الاحترازية و2 محل تجارى مخالف لمواعيد الغلق، ورفع 58 حالة إشغال تم إيداعها بمخازن المدينة.