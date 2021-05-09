شكرا لقرائتكم خبر عن 24 مليون جنيه لدعم السلع الغذائية لشهر مايو في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أنه في إطار استعدادات المديرية لاستقبال عيد الفطر المبارك، تم مراجعة المخزون من السلع الأساسية والتأكد أنه يكفى لسد احتياجات المواطنين، كما أن الوارد من السلع التموينية والحرة يرد باستمرار من الشركة القابضة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية دون أية معوقات ويتم متابعة توريد السلع بكميات وأسعار مناسبة بالأسواق وعدم المغالاة في الأسعار ويتم التفتيش باستمرار لمنع أي ممارسات احتكارية.

وأضاف وكيل وزارة التموين، أنه تمت مراجعة أرصدة السلع الاستراتيجية والوقوف على خطة اتاحتها للمواطنين بأسعار مناسبة، ووصلت نسبة توزيع السلع التموينية عن شهر مايو 2021 حتى اليوم بمبلغ وقدره 24 مليون جنيه سلع تموينية ( بنسبة 55.6 % ) من خلال 479 بدال تمويني وعدد 169 منفذاً في جمعيتي.

أشار «صلاح» إلى توافر جميع السلع الأساسية بالمحافظة دون مشكلات أو معوقات وعدم رصد نقص أي سلعة غذائية في الأسواق أو وجود تكالب من المواطنين على السلع لزيادة المعروض عن الطلب. وأكد تكثيف الرقابة على الأسواق والتأكد من سلامة السلع وصلاحيتها، من خلال التنسيق مع مباحث التموين، والطب البيطري، وتفتيش الأغذية بمديرية الصحة، لتشكيل حملات تموينية صباحية ومسائية على مستوى المحافظة لضبط الأسواق والتصدي لأي محاولات لرفع الأسعار والتأكد من مدى صلاحية السلع وخاصة السلع الغذائية، وأسفرت الحملات عن تحرير عدد 179 قضية ومخالفه تموينية في الفترة من 1/5/2021 وحتي 7/5/2021.

وقال وكيل وزارة التموين، إنه تم تنظيم غرفة عمليات صباحية ومسائية بالمديرية والادارات التابعة لها لتلقي الشكاوي بالتنسيق الدائم مع غرفة عمليات المحافظة ويتم التأكد بصفة يومية من توافر كافة السلع الغذائية للمواطنين، وغرفة العمليات في حالة انعقاد دائم لتلقي أية شكاوى من المواطنين.