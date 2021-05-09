شكرا لقرائتكم خبر عن 24 مليون جنيه لدعم السلع الغذائية لشهر مايو في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أنه في إطار استعدادات المديرية لاستقبال عيد الفطر المبارك، تم مراجعة المخزون من السلع الأساسية والتأكد أنه يكفى لسد احتياجات المواطنين، كما أن الوارد من السلع التموينية والحرة يرد باستمرار من الشركة القابضة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية دون أية معوقات ويتم متابعة توريد السلع بكميات وأسعار مناسبة بالأسواق وعدم المغالاة في الأسعار ويتم التفتيش باستمرار لمنع أي ممارسات احتكارية.
وأضاف وكيل وزارة التموين، أنه تمت مراجعة أرصدة السلع الاستراتيجية والوقوف على خطة اتاحتها للمواطنين بأسعار مناسبة، ووصلت نسبة توزيع السلع التموينية عن شهر مايو 2021 حتى اليوم بمبلغ وقدره 24 مليون جنيه سلع تموينية ( بنسبة 55.6 % ) من خلال 479 بدال تمويني وعدد 169 منفذاً في جمعيتي.
أشار «صلاح» إلى توافر جميع السلع الأساسية بالمحافظة دون مشكلات أو معوقات وعدم رصد نقص أي سلعة غذائية في الأسواق أو وجود تكالب من المواطنين على السلع لزيادة المعروض عن الطلب. وأكد تكثيف الرقابة على الأسواق والتأكد من سلامة السلع وصلاحيتها، من خلال التنسيق مع مباحث التموين، والطب البيطري، وتفتيش الأغذية بمديرية الصحة، لتشكيل حملات تموينية صباحية ومسائية على مستوى المحافظة لضبط الأسواق والتصدي لأي محاولات لرفع الأسعار والتأكد من مدى صلاحية السلع وخاصة السلع الغذائية، وأسفرت الحملات عن تحرير عدد 179 قضية ومخالفه تموينية في الفترة من 1/5/2021 وحتي 7/5/2021.
وقال وكيل وزارة التموين، إنه تم تنظيم غرفة عمليات صباحية ومسائية بالمديرية والادارات التابعة لها لتلقي الشكاوي بالتنسيق الدائم مع غرفة عمليات المحافظة ويتم التأكد بصفة يومية من توافر كافة السلع الغذائية للمواطنين، وغرفة العمليات في حالة انعقاد دائم لتلقي أية شكاوى من المواطنين.